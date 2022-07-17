محكمة مصرية تصدر قرارها بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، بإيقاف حبس رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة عام بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد عاقبت مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنف بعدها مرتضى منصور هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، والتي قضت اليوم الأحد بقبول استئناف رئيس الزمالك على الحكم الصادر بحبسه.

وأقرت المحكمة تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، مع إلغاء حكم الحبس الصادر ضده لمدة عام.

وكان الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رفع دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بتهمة توجيه السباب له والتجاوز في حقه.

وحرك أيضا النادي الأهلي دعوى قضائية ضد الزمالك، لتغريمه بسبب رفع لافتة مكتوب عليها "نادي القرن الحقيقي" و"نادي القرن" هو العلامة التجارية لنادي الأهلي.

المصدر: وكالات