رسميا.. البدري مدربا جديدا لوفاق سطيف الجزائري

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المصري حسام البدري ليكون مديرا فنيا للفريق.

ووصل البدري مساء أمس الأربعاء إلى الجزائر من أجل إتمام التعاقد الرسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل مع رئيس النادي الجزائري، عبد الحكيم سرار.

وكشف نادي وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، عن توقيع عقد لمدة موسمين مع البدري.

وسيتولى البدري مسؤولية تدريب وفاق سطيف خلفا للصربي داركو نوفيتش، الذي رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي.

ولم يتول البدري قيادة أي فريق بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر منذ عام تقريبا.

وقاد البدري منتخب مصر في 8 مباريات رسمية: فاز في 4 وتعادل في مثلها.

المصدر: وكالات