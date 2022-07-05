باريس سان جيرمان يقدم مدربه الجديد رسميا

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا تعيين كريستوف جالتيه مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه.

وعقد القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مؤتمرا صحفيا لتقديم جالتيه لوسائل الإعلام.

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يسرّ نادي @PSG_arab أن يعلن عن تعيين كريستوف غالتييه مدرباً رئيسياً لفريقه الأول.



❤️💙 #ICICESTPARISpic.twitter.com/NBYJRXpsnO — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 5, 2022

وقال الخليفي: "نبدأ حقبة جديدة بطموحات جديدة مع جالتيه، وسعيد وفخور بالتعاقد معه، وتابعناه بشكل جيد في تجاربه السابقة مع سانت إيتيان ونيس".

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان: "يجب على كل فرنسي أن يفخر به، وسوف يساعدنا على تحقيق أهداف النادي".

وأتم القطري: "نشكر أيضا المدير الفني السابق ماوريسيو بوكيتينو على عمله، ونتمنى له التوفيق".

🎙 مؤتمر صحفي في حديقة الأمراء 🔴🔵https://t.co/FgccA49ajp — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 5, 2022

كريستوف غالتييه مدرباً جديداً لـ @PSG_arab



المدرب الفرنسي وقّع عقدًا لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024. ❤️💙 pic.twitter.com/rT9E7oz1eS — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 5, 2022

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من جانبه قال جالتيه: "أشعر بسعادة وفخر كبيرين، وصلت منذ 45 دقيقة إلى ملعب حديقة الأمراء، ولمست عراقة النادي".

وأضاف "أتمنى أن تكون التجربة إيجابية، هناك الكثير من الأهداف والطموحات الكبيرة، جاهز لهذه المهمة، لكنني لن أقوم بها بمفردي بل لا بد من روح الجماعة".

وأتم كريستوف جالتيه (55 عاما): "أنا جاهز لكل الأسئلة وأتفهم كم الشكوك المثارة حولي".

المصدر: وكالات