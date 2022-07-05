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رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة مدربه

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة مدربه
AFP FRANCK FIFE
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أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم رسميا، اليوم الثلاثاء، إقالة الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق.

ونشر نادي باريس سان جيرمان "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "باريس سان جيرمان يؤكد أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوتشيتينو.

يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة مدربه
twitter/psg

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وتولى ماوريسيو بوكيتينو مهمة تدريب الفريق الباريسي في يناير 2021، وقاد الفريق في 84 مباراة، وتوج معه بثلاثة ألقاب محلية، كأس فرنسا وكأس السوبر في 2021 ولقب الدوري في 2022.

ومن المنتظر أن يعلن باريس سان جيرمان عن مدربه الجديد، كريستوف جالتيه، في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: وكالات 

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