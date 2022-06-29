الاتحاد المصري يعلن عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر المحلية

ستقام مباراة الكأس السوبر المصرية في 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق ما أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء.

وتندرج هذه المباراة ضمن بروتكول التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي لإقامة مباراتي الكأس السوبر المصرية للموسم الماضي 2020-2021 والحالي 2021-2022 في دولة الإمارات.

عقد الإتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام اجتماعًا بتاريخ 29 يونيو 2022 تم خلاله مناقشة العديد من الملفات الهامة، وتم الإستقرار على الاتى: 🇪🇬👇🏻 pic.twitter.com/tyVCLEpdPa — EFA.eg (@EFA) June 29, 2022

وينتظر الزمالك حامل لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، والصاعد لنهائي كأس مصر نسخة 2020-2021 أيضا، الفائز من الأهلي مع بتروجيت في نصف نهائي المسابقة، لمواجهته في النهائي.

وفي سياق آخر، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري، التعاقد مع الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرغ للعمل كخبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم في مصر.

وحصل كلاتينبرغ على الشارة الدولية عام 2006، وأدار العديد من المباريات الدولية الهامة سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، الدوري السعودي، كأس أوروبا (يورو) والتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة منتخب مصر ومالاوي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم "كوت ديفوار 2023"، بملعب الاسكندرية بالسعة الكاملة للجماهير بحضور 25 ألف مشجع.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة مفاجئة من إثيوبيا في الجولة الثانية بنتيجة 0-2، فيما حقق الفوز في الأولى أمام غينيا بهدف دون رد.

المصدر: أ ف ب