شقيق نورمحمدوف يهزم المقاتل الأمريكي مانيس.. فيديو

تغلب الروسي عمر نورمحمدوف على منافسه الأمريكي نيت مانيس في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في أمريكا، ضمن بطولة "UFC on ESPN 38" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن محمدوف، الذي يتدرب تحت إشراف شقيقه البطل الروسي السابق حبيب، من الفوز على المقاتل الأمريكي بالنقاط بالإجماع بواقع: (30-27، 30-26، 30-25) من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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وحقق عمر نورمحمدوف (26 عاما) بذلك انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.

في المقابل، مني نيت مانيس (30 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: RT