شاهد.. "النمر" الروسي محمدوف يخنق البيروفي بارزولا

أجبر الروسي محمد محمدوف منافسه إنريكي بارزولا من بيرو على الاستسلام في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت، ضمن بطولة "Bellator 282" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وانقض محمدوف الملقب بـ"النمر"، على بارزولا وأجبره على الاستسلام بطريقة الخنق في الجولة الرابعة من النزال الذي أقيم في منطقة "Uncasville" بمدينة مونتفيل في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وتأهل محمد محمدوف بذلك إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتأهل محمد محمدوف بذلك إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وحقق محمدوف (30 عاما) بذلك انتصاره التاسع خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني إنريكي بارزولا (33 عاما) بالهزيمة السادسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 20 انتصارا.

المصدر: "sport24.ru"