المقاتل الروسي تساروكيان يسقط أمام البولندي غامروت.. فيديو

خسر الروسي أرمان تساروكيان أمام متحديه البولندي ماتيوش غامروت في النزال الرئيسي الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في أمريكا، ضمن بطولة "UFC Vegas 57" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسيطر المقاتل الروسي على مجريات الجولتين الأولى والثانية، ولكن البولندي عاد من بعيد وفرض سيطرته في الجولات الثلاث التالية، وفقا لآراء الحكام الثلاثة، ليفوز بالنقاط بالإجماع وبنتيجة واحدة، بواقع: (48-47، 48-47، 48-47) في النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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ومني أرمان تساروكيان (25 عاما) بذلك بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

في المقابل، حقق ماتيوش غامروت (31 عاما) انتصاره الحادي والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

المصدر: RT