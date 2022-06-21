قائمة أفضل لاعبي الجزائر.. تيري هنري يتجاهل رياض محرز

اعتبر النجم السابق لفريق أرسنال والمنتخب الفرنسي كرة القدم، تيري هنري، أن الدولي الجزائري، رياض محرز، لا يصنف ضمن أفضل 3 لاعبين في تاريخ الجزائر.

وظهر هنري في فيديو، رفقة أحد الجزائريين، واختار أفضل 3 لاعبين في تاريخ الجزائر، قائلا: "علي بن عربية ولخضر بلومي وزيدان وفقط".

وكان تيري هنري يقصد بزيدان، النجم السابق لمنتخب الجزائر، جمال زيدان، والذي يعتبر من اللاعبين التاريخيين بالنسبة للجماهير الجزائرية كونه من المساهمين في ملحمة "خيخون" الشهيرة، والفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد عام 1982.

وتجاهل تيري هنري، النجم الحالي للمنتخب الجزائري، رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، بالرغم من مساهمته في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية عام 2019.

وأثار رياض محرز غضب جمهور "الخضر"، بشكل غير مسبوق، بسبب غيابه عن التجمع الأخير للمنتخب، هذا الشهر، ولم يشارك في مباريات أوغندا وتنزانيا وإيران بداعي الإصابة، وهو الأمر الذي لم يقنع الرأي العام الجزائري، رغم تأكيد مدرب الخضر جمال بلماضي، والمهاجم إسلام سليماني بأن محرز لم يكن قادرا على اللعب.

المصدر: وكالات