بمناسبة عيد الأب.. رياض محرز يتلقى رسالة من زوجته

تلقى الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسالة من زوجته تايلور ورد بمناسبة عيد الأب مساء أمس الأحد.

وكتبت تايلور ورد زوجة رياض، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رسالة موجهة لمحرز، جاء فيها: "لا يمكنني الانتظار لرؤيتك كأفضل أب لطفلتنا القادمة".

وكانت تايلور قد أعلنت عن حملها من محرز في فبراير الماضي، من خلال منشور عبر "إنستغرام" أيضا، وذلك خلال تواجدهما في إجازة بجزر المالديف، ولها صورة عدة على موقعها تشير إلى ذلك.

وتايلور ورد هي الزوجة الثانية في حياة محرز بعد زوجته الأولى، ريتال جوهال التي انفصل عنها قبل عامين بعد مجموعة من المشاكل العائلية، وهي أم ابنتيه.

وارتبط محرز بزوجته تايلور في صيف 2021، وأقيمت مراسم الزواج في يناير الماضي.

يذكر أن تايلور ورد (24 عاما) هي ابنة أشلي وارد المهاجم السابق لبلاكبيرن روفرز وديربي كاونتي وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي ومانشستر سيتي وبارنسلي، أما والدتها فهي المليونيرة داون ورد، نجمة تلفزيون الواقع، والتي تبلغ ثروتها 42 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات