مهرجان الضحك في المغرب.. رياض محرز يغضب الجزائريين (فيديو)

أثار الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غضب جماهير بلاده بظهوره في مهرجان الضحك، الذي احتضنته مؤخرا مدينة مراكش المغربية.

ويقضي رياض محرز عطلته الصيفية في المغرب، بعد موسم صعب خاض فيها عدد قياسي من المباريات في مختلف المنافسات.

وتواجد محرز مع مواطنه إسلام سليماني في العرض الذي قدمه الفنان الكوميدي الفرنسي المعروف جمال دبوز، وهو الأمر الذي لم يعجب عدد كبير من الجماهير الجزائرية.

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ومن المعروف أن دبوز غير محبوب بين الجزائريين، وتم اتهامه من قبل إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية بالتآمر على منتخب الجزائر.

وتراجعت شعبية محرز بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية عدم مشاركته مع "محاربي الصحراء" في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكانت الرواية الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم كشفت عن معاناة اللاعب من إصابة، وهو ما شككت فيه عدة أطراف أخرى باعتباره شارك في المباريات الأخيرة لناديه في الدوري الإنجليزي.

وشارك رياض محرز في 75 مباراة مع منتخب الجزائر، في مختلف المسابقات.

المصدر: وكالات