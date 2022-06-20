شاهد.. السوري فراس الخطيب يفقد أعصابه

شهدت مباراة نادي زاخو ومضيفه القاسم (1-2) في الدوري العراقي لكرة القدم، غضب نجم المنتخب السوري السابق، فراس الخطيب، المدير الفني لنادي زاخو في إقليم كردستان شمال العراق.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه فراس الخطيب وهو يركل كرة على خط التماس تعبيرا عن غضبه لمجريات المباراة ونتيجتها، وخاصة بعد احتساب ضربة جزاء ضد زاخو.

وكشف الخطيب إنه لعب بتشكيلة كاملة من البدلاء أمام القاسم، خوفا من الإصابات التي قد يتعرض لها نجوم فريقه قبل مباراته في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، قائلا: "تنتظرنا مباراة مهمة في نصف نهائي الكأس، لذلك أشركنا تشكيلة كاملة من البدلاء، ولم نجازف بإدخال الاساسيين في هكذا أجواء وسط درجات حرارة عالية، وفي ملعب ذو عشب اصطناعي، ومثل هذه الملاعب تتسبب في إصابات للاعبين".

وتابع: "أستغرب قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء على فريقي. حتى الآن لم أجد تفسيرا لقرار الحكم الذي ظلمنا".

وأشار نجم المنتخب السوري السابق، إلى أن: "التركيز حاليا ينصب على كيفية تهيئة اللاعبين لمباراة نصف نهائي الكأس، ومواصلة التجهيز البدني والفني من أجل تحقيق اللقب للنادي وجماهيره".

وختم الخطيب: "حتى الآن أعتبر تجربتي مع زاخو ناجحة، ومسألة استمراري مع الفريق أو المغادرة، كلام سابق لأوانه، وسيتم تحديد مصيري بعد نهاية الموسم".

ويحتل نادي زاخو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بعد الجولة السادسة والثلاثين، بينما حسم نادي الشرطة فوزه باللقب برصيد 89 نقطة، متفوقا بفارق 21 نقطة على وصيفه القوة الجوة، ويليهما الطلبة برصيد 67 نقطة.

المصدر: وكالات