ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023 ومواعيد المسابقة

تقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبا، وقسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.

ونظمت القرعة التي أقيمت في شهر أبريل الماضي في جنوب إفريقيا بحيث منعت وقوع منتخبي زيمبابوي وكينيا في مجموعة واحدة نظرا للمشاكل السياسية بينهما، فيما شهدت تواجد منتخبا ساو تاومي وموريشيوس وسيتم استبعاد أحدهما بعد انتهاء التحقيق في أزمتهما.

المجموعات عامة جاءت جيدة للمنتخبات العربية باستثناء منتخب المغرب الذي سيشارك في المجموعة الـ11 إلى جانب جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، فيما تواجد المنتخبان التونسي والليبي معا في المجموعة الـ10 ومعهما بوتسوانا وغينيا الاستوائية.

نظام تصفيات كأس إفريقيا:

في المرحلة الأخيرة من التصفيات، سيشارك 48 منتخبا يتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

وسيتأهل عن المجموعة الثامنة، منتخب واحد فقط لمشاركة ساحل العاج بتلك المجموعة، بعد أن ضمنت الأفيال المشاركة في البطولة القادمة بصفتها المنظم.

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ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى:

1- ساوتومي و برينسيب

2- سيراليون

3- نيجيريا

4- غينيا بيساو

المجموعة الثانية:

1- بوركينا فاسو

2- إسواتيني

3- توغو

4- الرأس الأخضر

المجموعة الثالثة:

استبعاد كينيا من المسابقة

1- بوروندي

2- ناميبيا

3- الكاميرون

المجموعة الرابعة:

1- مالاوي

2- مصر

3- إثيوبيا

4- غينيا

المجموعة الخامسة:

1- غانا

2- أنغولا

3- إفريقيا الوسطى

4- مدغشقر

المجموعة السادسة:

1- الجزائر

2- تنزانيا

3- النيجر

4- أوغندا

المجموعة السابعة:

1- مالي

2- غامبيا

3- جنوب السودان

4- الكونغو

المجموعة الثامنة:

1- ساحل العاج

2- جزر القمر

3- زامبيا

4- ليسوثو

المجموعة التاسعة:

1- موريتانيا

2- الغابون

3- الكونغو الديمقراطية

4- السودان

المجموعة العاشرة:

1- تونس

2- ليبيا

3- غينيا الاستوائية

4- بوتسوانا

المجموعة الحادية عشرة:

انسحب منتخب زيمبابوي من المسابقة

1- ليبيريا

2- المغرب

3- جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية عشرة:

1- السنغال

2- رواندا

3- موزمبيق

4- بنين

مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023:

الدورالتمهيدي (الذهاب 23، 24 مارس) (الإياب27، 28 مارس 2022).

دور المجموعات: (الجولة الأولى 30 مايو- 14 يونيو)، (الجولة الثانية 30 مايو- 14 يونيو)، (الجولة الثالثة والرابعة 19-27 سبتمبر)، (الجولة الرابعة الجولة الخامسة والسادسة 20 - 28 مارس 2023).

المصدر: "وكالات"