برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة لمونديال قطر 2022

تنتظر كأس العالم 2022 في كرة القدم متأهلين اثنين من أصل 32 منتخبا ستشارك في الحدث العالمي في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

الملاحق الأخيرة

بعد حجز 30 منتخبا بطاقة المشاركة، يبقى ملحقان دوليان لاكتمال العدد.

الثلاثاء 7 يونيو: ملحق تحديد خامس قارة آسيا بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة على استاد أحمد بن علي في قطر.

الإثنين 13 يونيو: ملحق دولي بين خامس آسيا والبيرو خامسة أميركا الجنوبية على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

الثلاثاء 14 يونيو: ملحق دولي بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي في قطر.

النهائيات

تنطلق النهائيات يوم 21 نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا على استاد الثمامة.

وفي اليوم عينه، تستهل قطر المضيفة مبارياتها ضد الإكوادور على استاد البيت في الخور.

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وتختتم البطولة على استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج في 18 ديسمبر.

المواعيد الرئيسة

- من 21 الى 24 نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات

- من 25 الى 28 نوفمبر: الجولة الثانية من دور المجموعات

- من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات

- من 3 الى 6 ديسمبر: الدور ثمن النهائي

- 9 و10 ديسمبر: الدور ربع النهائي

- 13 و14 ديسمبر: الدور نصف النهائي

- 17 ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث

- 18 ديسمبر: المباراة النهائية

المصدر: "وكالات"