قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر

حجز منتخب ويلز آخر المقاعد الأوروبية الـ13 في كأس العالم المقررة في قطر شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وذلك بعد فوزه على أوكرانيا في الملحق الأوروبي اليوم الأحد.

وانضم منتخب ويلز إلى منتخبات هولندا وإنجلترا وبولندا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا وسويسرا والبرتغال، التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر.

BALE WITH THE BREAKTHROUGH FOR WALES 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/UOEvPHo7rp — ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2022

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في مونديال 2022، برفقة إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

الدولة المضيفة: قطر (آسيا).

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية.

كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، المكسيك، الولايات المتحدة.

إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.

*الملحقان الدوليان على البطاقتين المتبقيتين (13 و14 يونيو):

البيرو # أستراليا/الإمارات

نيوزيلندا # كوستاريكا.

المصدر: وكالات