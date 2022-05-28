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خبير تحكيمي.. هدف بنزيما الملغي صحيح (فيديو)

الرياضة

خبير تحكيمي.. هدف بنزيما الملغي صحيح (فيديو)
Globallookpress Spada
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أكد الحكم الدولي السابق المصري، جمال الغندور، أن عدم احتساب هدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في شباك ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، كان قرارا خاطئا.

وسجل كريم بنزيما هدفا في ختام نهائية الوقت الأصلي للشوط الأول، إلا أن الحكم المساعد أشار بوجود تسلل على المهاجم الفرنسي، ولجأ حكم الساحة الدولي الفرنسي، كليمان توربان، إلى مساعدة غرفة تقنية الفيديو "VAR"، التي حللت اللقطة لعدة دقائق قبل أن تقرر صحة قرار الحكم ويتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

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وأكد الغندور، في تصريحات خلال الاستديو التحليلي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة "bein sports" أن هدف كريم بنزيما صحيح تماما ولا وجود لتسلل على الفرنسي، بعد وصول الكرة له من لاعب ليفربول فابينيو.

وساند جمال الغندور في رأيه، الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي.

وأوضح فينغر خلال الاستديو أن الكرة وصلت إلى كريم بنزيما من ركبة فابينيو، مشيرا إلى أن الكرة تعتبر تمريرة من الخصم ولا وجود للتسلل معها.

المصدر: وكالات 

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