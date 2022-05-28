مفاجأة.. تأجيل إنطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا!
AP Kirsty Wigglesworth
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل بداية المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب فرنسا الدولي، بالعاصمة باريس.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة، عن موعده المحدد لأسباب أمنية ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين إلى ملعب "فرنسا".
وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.
twitter/ChampionsLeague
المصدر: "twitter/ChampionsLeague"