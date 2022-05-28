مفاجأة.. ريال مدريد يكشف تشكيلته الأساسية مبكرا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية "للميرنغي" مبكرا، للمبارة المرتقبة ضد ليفربول مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب فرنسا الدولي، بالعاصمة مدريد.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع "تويتر" التشكيلة الأساسية "للميرينغي"، قبل نحو ساعتين ونصف الساعة من البداية، وليس قبل ساعة كما هي العادة، وجاءت على الشكل التالي:

twitter/realmadrid

إقرأ المزيد

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا

لخط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ميليتاو، ميندي

لخط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي

لخط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

المصدر: RT