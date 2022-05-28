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دوري الأبطال 2022.. التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول

الرياضة

دوري الأبطال 2022.. التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول
Globallookpress Frank Hoermann/SVEN SIMON
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كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، التشكيلة الأساسية "للريدز" لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.  

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الفرنسي، كليمان توربان، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب فرنسا الدولي "Stade de France"، بالعاصمة باريس.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر" التشكيلة الأساسية "للريدز"، وجاءت كالتالي:

دوري الأبطال 2022.. التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول
twitter/LFC

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لحراسة المرمى: أليسون

لخط الدفاع:  ترينت، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

لخط الوسط: فابينيو، هيندرسون، ألكانتارا

لخط الهجوم: دياز، صلاح، ماني.

المصدر: RT 

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