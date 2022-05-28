شاهد.. لماذا لم يحتسب هدف ريال مدريد بعد اللجوء لـ"VAR"!

شهدت نهاية الشوط الأول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم السبت، على ملعب فرنسا الدولي، بالعاصمة باريس، إلغاء هدف لفريق ريال مدريد في مرمى ليفربول.

وهز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما شباك ليفربول بعد أن تلقى كرة من زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، ولكن حكم الساحة الدولي الفرنسي، كليمان توربان، لم يحتسب الهدف بعد العودة لغرفة تقنية الفيديو "VAR"، حيث أظهرت الإعادة وجود المهاجم الفرنسي في موضع التسلل.

twitter/ESPNFutbolArg

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وتأجل بداية انطلاق المباراة لنحو 40 دقيقة، وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تم تأجيل انطلاق النهائي لمدة 15 دقيقة، عن موعده المحدد لأسباب أمنية ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين إلى ملعب "فرنسا".

المصدر: RT