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شاهد الأجواء.. جماهير حاشدة حول ملعب نهائي دوري الأبطال

الرياضة

شاهد الأجواء.. جماهير حاشدة حول ملعب نهائي دوري الأبطال
Legion-Media Revierfoto
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تعيش العاصمة الفرنسية باريس أجواء استثنائية اليوم السبت، بانتظار انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم 2022، والتي تجمع فريقي ليفربول وريال مدريد.

وقد امتلأت الشوارع الباريسية بجمهور الفريقين، وحول محيط ملعب فرنسا الدولي "Stade de France"، قبل ساعات من بداية المباراة.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

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يذكر أن فريقي ريال مدريد وليفربول التقيا 8 مرات في دوري أبطال أوروبا، وتعتبر المباراة اليوم التاسعة، حيث فاز الفريق الملكي 4 مرات منها نهائي 2018، وفاز "الريدز" ثلاث مرات بينها نهائي 1981، بينما وساد التعادل السلبي آخر مواجهة بينهما.

المصدر: وكالات 

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