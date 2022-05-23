مبابي يسخر من بنزيما ونجوم ريال مدريد

رد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، على مواطنه كريم بنزيما وزملائه في فريق ريال مدريد، مشيرا إلى أنه لم يقل لا لريال مدريد، بل نعم لفرنسا ولمشروع ناديه.

وقال مبابي للصحفيين عقب مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: "لقد رأيت جميع لاعبي ريال مدريد ينشرون عبر حساباتهم الرسمية منشورا يحمل رسالة (الخيانة)، وليس بنزيما فقط".

وأضاف ضاحكا: "لا أحتاج للذهاب إلى مدرسة سان سير العسكرية، لأفهم أن هذه الرسائل تأتي بأوامر عليا".

وأضاف: "لا أريد المتاجرة بموضوع تجديد عقدي مع باريس، والمبالغة في ذلك، أعلم أن وسائل الإعلام كانت تتحدث عن العلاقة بين (كريم وكيليان)، لكن في المنتخب، نتحدث فقط على هامش وجبة العشاء".

وواصل المهاجم الشاب: "لم نكن نتحدث عن ريال مدريد، لم أكن أرغب في فرض هذه الأشياء، وعندما نلتقي في المعسكر المقبل، إذا سألني بنزيما، سأشرح له أسباب قراري".

وبشأن الغضب العارم لدى الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية في مدريد، رد كيليان: "لم أتفق مع أحد، بل ناقشنا ملامح العقود ثم اتخذت قراري، أتفهم خيبة الأمل، وأشكر جميع المنتمين لريال مدريد، لقد رحبوا بي كواحد منهم، أنا ممتن لهم فقط على كل الحب الذي قدموه لي".

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وأوضح مبابي: "لم أقل لا لريال مدريد، بل نعم لفرنسا ولمشروع باريس سان جيرمان الجديد، إنه نداء الوطن والعاصمة، كما كان من السابق لأوانه الرحيل مجانا".

وبسؤاله هل عدم انتقاله إلى ريال مدريد يقلل من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية؟ أجاب مبابي: "لا يمكن المقارنة بين باريس وريال مدريد، فالفريق الإسباني أقدم بكثير".

واستدرك: "قواعد الكرة الذهبية تغيرت، ولم يعد النادي عاملا مؤثرا، بل يفوز أفضل لاعب بالجائزة".

وأتم مبابي تصريحاته: "الأمر لم يعد كما كان، سيفوز بالكرة الذهبية من يبهر العين، ولا يهم أين يلعب، فإذا كان الأفضل، سيتوج بالجائزة".

المصدر: وكالات