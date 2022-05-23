بنزيما يستعين بنجم الراب الراحل شاكور لتوجيه رسالة إلى "الصديق الخائن"

وجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، رسالة مبطنة لمواطنه كليان مبابي، بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، ورفضه الانضمام لصفوف بطل إسبانيا.

وجدد كيليان مبابي (23 عاما) تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي، لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2025، ورفض الانتقال هذا الصيف إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية.

ونشر كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي، على موقع "إنستغرام" صورة لنجم الراب العالمي الراحل "توباك شاكور" رفقة صديقه والذي تعرض للخيانة ويظهر خلفه في الصورة، وتدور قصة حول أنه خانه وتسبب في قتله، ويعتبر الكثيرون بمثابة رسالة مبطنة من بنزيما، بعد قرار مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان.

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وتعرض توباك للاغتيال في 13 سبتمبر 1996، أثناء تواجده في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، لحضور نزال بالملاكمة هاجمت سيارته من قبل سيارة، بها أربعة أفراد أطلق أحدهم النار على توباك، ليرد قتيلا.

وكان بنزيما يأمل باللعب خلال الموسم المقبل، مع كيليان مبابي، الذي كان قريبا للغاية من التوقيع للفريق الملكي، قبل أن يغير رأيه ويقرر البقاء في ملعب "حديقة الأمراء" لثلاث سنوات قادمة.

وقال مبابي عقب تجديد تعاقده: "أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد لمواصلة اللعب في فرنسا، وأسعى لمواصلة التطور".

المصدر: وكالات