تعرف على الحكام العرب الذين اختارهم "الفيفا" لتحكيم كأس العالم "قطر 2022"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات في كأس العالم لكرة القدم 2022.

واختار "الفيفا" 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو منهم 13 حكما عربيا (3 للساحة و7 مساعدين و3 للفيديو).

أسماء الحكام العرب في مونديال قطر:

- حكام الساحة: القطري عبد الرحمن الجاسم والإماراتي محمد عبد الله حسن والجزائري مصطفى غربال.

- الحكام المساعدون (الراية):

1- المصري محمد أبو الرجال

2- القطري طالب المري

3- القطري سعود أحمد

4- الإماراتي محمد الحمادي

5- الإماراتي حسن المهري

6- الجزائري مقرن جواري

7- الجزائري عبد الحق التشيالي

- حكام تقنية الفيديو VAR:

1- القطري عبد الله المري

2- المغربي رضوان جيد

3- المغربي عادل زوراق

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ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم هذا العام بالفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

المصدر: RT