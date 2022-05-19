لأول مرة في تاريخ المونديال.. "الفيفا" يعلن تواجد حكام سيدات في كأس العالم 2022

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس، عن أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم 2022، وضمت لأول مرة في التاريخ حكاما من الجنس اللطيف.

وتم اختيار 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة.

ومن بين الحكام 6 سيدات منهن 3 حكام للساحة: الفرنسية ستيفاني فرابارت واليابانية يوشيمي ياماشيتا والرواندية سليمة موكانسانغا.

Congratulations to:



Yamashita Yoshimi 🇯🇵

Stephanie Frappart 🇫🇷

Salima Mukansanga 🇷🇼



The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup 👏 pic.twitter.com/tnCS3zImSd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 19, 2022

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم هذا العام بالفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

FIFA has selected female referees for the first time in the men's World Cup’s 92-year history.



Stéphanie Frappart (France), Salima Mukansanga (Rwanda) and Yoshimi Yamashita (Japan) will have the chance to officiate during the 2022 tournament in Qatar 👏 pic.twitter.com/v3UndnM53X — B/R Football (@brfootball) May 19, 2022

المصدر: RT