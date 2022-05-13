نادي الكويت الرياضي يعلن فسخ عقد المدرب التونسي معلول
أعلن نادي الكويت الرياضي لكرة القدم، رسميا، فسخ عقد المدرب التونسي نبيل معلول مع النادي بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد أن قاد الفريق للتويج بلقب بطل الدوري الكويتي الممتاز.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الكويتي على موقع "تويتر" بيانا جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم نبيل معلول بالتراضي بين الطرفين ويشكره على كل ما قدمه للفريق خلال توليه المهمة ويتمنى التوفيق في مشواره القادم".
• شكراً نبيل معلول.— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) May 13, 2022
.#نادي_الكويت#kuwaitclubpic.twitter.com/xPQPCmzLUB
وأشار مجلس إدارة النادي الكويتي في بيان آخر عبر حسابه أن تسمية المستشار الفني للنادي محمد عبدالله مدربا للفريق خلال المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2022.
• محمد عبدالله يقود العميد آسيوياً.— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) May 13, 2022
.#نادي_الكويت#kuwaitclubpic.twitter.com/3eMEqsxb0V
بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن نبيل معلول وضع حدا لمسيرته التدريبية مع نادي الكويت، رغم أنه قاد الفريق إلى التتويج بلقب بطل الدوري المحلي للموسم الحالي (2021-2022).
وكشف مصدر مقرب من معلول، في تصريحات خص بها "العربي الجديد" أمس الخميس، أن المدرب التونسي قرر عدم تجديد عقده مع الكويت، الذي ينتهي في 31 مايو الجاري، رغم أن مجلس إدارة النادي سعى لتمديد التجربة لمواسم أخرى.
ورفض المصدر نفسه الكشف عن أسباب هذا القرار، لكنه أكد أن معلول توجه بالشكر لإدارة الكويت، التي منحته ثقة كبيرة ومكانة مميزة له وللجهاز الفني التونسي المساعد له، متمنيا للنادي المزيد من النجاح والتوفيق في المواسم المقبلة.
المصدر: وكالات