سبارتاك موسكو يعود إلى سكة الانتصارات

فاز فريق سبارتاك موسكو على ضيفه كريليا سوفيتوف القادم من مدينة سماره (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف سجله المدافع يوري غورشكوف من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

ولكن فريق العاصمة موسكو رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر مهاجمه ألكسندر سوبوليف في الدقيقتين (61 من ضربة جزاء، و83) من زمن اللقاء.

وحقق سبارتاك موسكو بذلك انتصار الأول بعد تعادل وهزيمة على التوالي في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد كريليا سوفيتوف عند 38 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT