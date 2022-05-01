 
مباشر

كابيلو يصف مدرب زينيت بطرسبورغ بـ"العظيم"

الرياضة

كابيلو يصف مدرب زينيت بطرسبورغ بـ
Sputnik Алексей Филиппов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxhm

أشاد الإيطالي، فابيو كابيلو، مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم سابقا، بمدرب فريق زينيت بطرسبورغ، الروسي سيرغي سيماك، الذي قاد فريقه للفوز بلقب بطل الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وقال كابيلو (75 عاما): "أنا سعيد جدا بنجاح سيماك. إنه مدرب عظيم، وهو صديق لي. برافو، برافو ، برافو! أظن أن كل شيء سيكون في أفضل صورة خلال مسيرته مستقبلا أيضا".

وحسم فريق زينيت بطرسبورغ لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، لصالحه مبكرا، بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا