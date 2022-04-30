زينيت بطرسبورغ يحسم لقب بطل الدوري الروسي مبكرا

توج فريق زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري.

فاجأ فريق العاصمة موسكو أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله مهاجمه الهولندي جيرانو كيرك في الدقيقة الرابعة من صافرة البداية.

ورد زينيت بطرسبورغ بثلاثة أهداف متتالية، تناوب على تسجيلها كل من اللاعبين، إيفان سيرغييف، والبرازيلي مالكوم، وأندري موستوفوي في الدقائق (27، 42، 77) على الترتيب.

ورفع فريق زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 58 نقطة حصدها من 26 مباراة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن وصيفه دينامو موسكو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه أورال القادم من مدينة يكاتيرينبورغ (2-3) في لقاء جرى بينهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا.

وتوج زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، والثامنة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين سبارتاك موسكو حامل الرقم القياسي.

في حين توقف رصيد فريق لوكوموتيف موسكو عند 41 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT