شقيقة كريستيانو تكشف حالة طفلة نجم مانشستر يونايتد

وجهت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو ورنالدو رسالة دعم لشقيقها نجم مانشستر يونايتد وشريكته جورجينا رودريغيز عقب إعلان وفاة أحد توأمه حديثي الولادة وأكدت أن الطفلة الرضيعة " بصحة".

وقالت أفيرو: "أحبكم" في رسالة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، نشرتها بعدما أعلن رونالدو أمس الاإثنين وفاة ابنه الرضيع، أحد التوأم من عارضة الأزياء جورجينا.

وجاء في رسالة المطربة المقيمة حاليا في البرازيل: "أحبكم وقلبي معكم هناك.. فليرع الرب كل شيء ويعزز طريقك أكثر فأكثر. ملاكنا الصغير في حضن الأب وصغيرتنا هنا ثابتة وقوية ومليئة بالصحة ستعلمنا أكثر أن الحب فقط هو المهم".

من جهته أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم، غيابه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة ليفربول ضمن مؤجلات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب مانشستر يونايتد، على موقعه الرسمي: "العائلة أهم من كل شيء، ورونالدو يدعم أحباءه في هذا الوقت الصعب للغاية".

وأضاف: "على هذا النحو، نؤكد أن رونالدو لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب آنفيلد، مساء اليوم الثلاثاء، ونشدد على مطالب الأسرة باحترام الخصوصية".

You have our complete love and support, @Cristiano ❤ — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022

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وأعلن رونالدو الأمس الاثنين عن وفاة طفله، ووصف ما حدث بأنه أكبر ألم يمكن أن يتعرض له الوالدان، وأشار إلى أن ولادة ابنته تمنحهما القوة.

وسبق للثنائي رونالدو وجورجينا الإعلان في ديسمبر من العام الماضي أنهما يتوقعان ولادة توأم، ونشرا مقطع فيديو لأطفاله وهم يفجرون بالونات وحلقات وردية وزرقاء تتطاير منها، مما يرمز إلى ولادة متوقعة لصبي وبنت.

ولدى رونالدو البالغ 36 عاما وجورجينا البالغة 28 عاما ابنة تدعى ألانا مارتينا، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال من أمهات بديلات، كريستيانو جونيور، وإيفا، وماتيو.

المصدر: instagram/katiaaveirooficial