معقل إيفرتون يستفز رونالدو بتحد جديد

تأكدت عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور مع مانشستر يونايتد، اليوم السبت، عندما يحل فريقه ضيفا على إيفرتون بملعب "جوديسون بارك" في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المدرب الألماني رالف رانجنيك جاهزية المهاجم البالغ 37 عاما للمشاركة أمام "توفيز"، وذلك بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بسبب المرض.

وأشارت إذاعة talk sport البريطانية، إلى انفراد الأسطورة البرتغالي برقم مميز خلال مواجهاته ضد إيفرتون، إذ لم يخسر سوى مباراة وحيدة من أصل 13 لقاء خاضها ضد التوفيز على مدار حقبتيه في إنجلترا.

Cristiano Ronaldo's stats vs Everton:



- 13 Games 🏟

- 5 Goals ⚽️

- 3 Assists 🎯



- 8 Wins

- 4 Draws

- 1 Loss pic.twitter.com/c0A0Xbd7aD — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 9, 2022

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وجاءت الخسارة الوحيد على ملعب مباراة اليوم، حينما هزم اليونايتد (0-1) عام 2005، بعد تعرض الثنائي جاري نيفيل وبول سكولز للطرد.

ورغم ذلك، فإن الأسطورة البرتغالي لم يسبق له على الإطلاق تسجيل أي هدف بمعقل إيفرتون خلال 5 زيارات له حتى الآن في البريميرليغ.

ويحتل مان يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب البريمرليغ بـ51 نقطة جمعهم خلال 30 مباراة ، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 9 وهزم في 7 مباريات.

فيما يقع إيفرتون في المركز السابع عشر بـ25 نقطة من 29 جولة، فاز في 7 مباريات، تعادل في 4 وخسر في 18 .

المصدر: "وكالات"