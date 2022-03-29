العراق يخفق في مشوار مونديال "قطر 2022".. فيديو

تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره السوري (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الختامية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسجل المهاجم السوري علاء الدين دالي هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

هدف اول للمنتخب السوري في مرمى العراق 🤩🤩



• منتخبنا في الملحق حاليا حسب النتائج pic.twitter.com/Ca3D178mar — منبر الإمارات 🇦🇪 (@MnbrAE) March 29, 2022

ورد المهاجم العراقي أيمن حسن بهدف التعادل لـ"أسود الرافدين" عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد راشد بمدينة دبي الإماراتية.

🎥 تصفيات كأس العالم | العراق 1 × 1 سوريا | هدف العراق الاول#سوريا_العراق

pic.twitter.com/CkbED6lR2g — Kora Mix (@_koraMix) March 29, 2022

واكتفى منتخب العراق بالمركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، وأنهى مشواره في التصفيات، مع نظيره السوري واللبناني.

بينما احتل المنتخب الإيراني صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة، وتأهل مباشرة إلى مونديال "قطر 2022"، رفقة وصيفه الكوري الجنوبي برصيد 23 نقطة.

وشغل منتخب الإمارات المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي، بعد فوزه على ضيفه الكوري الجنوبي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم أيضا، ليواجه منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى:

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1- إيران - برصيد 25 نقطة

2- كوريا الجنوبية - برصيد 23 نقطة

3- الإمارات - برصيد 12 نقاط

4- العراق - برصيد 9 نقاط

5- لبنان - برصيد 6 نقاط

6- سوريا - برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT