العراق في مواجهة مصيرية أمام سوريا.. التشكيلة الأساسية

يحتضن استاد راشد بمدينة دبي، اليوم الثلاثاء الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين العراق وسوريا، ضمن الجولة الختامية لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب العراقي، عبد الغني شهد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره السوري:

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بينما اختار المدير الفني للمنتخب السوري، محمد غسان معتوق، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره العراقي:

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ويحتاج العراق للفوز فقط على نظيره السوري في هذا اللقاء، وانتظار هزيمة أو تعادل الإمارات أمام كوريا الجنوبية، من أجل ضمان الحصول على المركز الثالث في المجموعة الأولى، والتأهل لمباراة الملحق لمواجهة منتخب أستراليا.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى، قبل الجولة الختامية:

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1- كوريا الجنوبية - برصيد 23 نقطة

2- إيران - برصيد 22 نقطة

3- الإمارات - برصيد 9 نقاط

4- العراق - برصيد 8 نقاط

5- لبنان - برصيد 6 نقاط

6- سوريا - برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT