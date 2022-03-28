صراع "ثلاثي" بين الإمارات والعراق ولبنان على حلم الوصول لمونديال قطر

ينتظر عشاق منتخبات العراق والإمارات ولبنان على أحر من الجمر الثلاثاء، مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتأهلت أربعة منتخبات مباشرة إلى مونديال قطر، وهي كوريا الجنوبية وإيران عن المجموعة الأولى، واليابان والسعودية عن المجموعة الثانية، بينما بلغ منتخب أستراليا الملحق الآسيوي.

وبقيت المنافسة فقط على المركز الثالث في المجموعة الأولى، وانحصرت بين ثلاثة منتخبات، وهي، الإماراتي والعراقي واللبناني، لمواجهة منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي، ومواصلة حلم الوصول إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويستضيف المنتخب الإماراتي، نظيره الكوري الجنوبي، غدا الثلاثاء، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، بشعار الفوز فقط، للاقتراب خطوة أكبر من الوصول إلى مونديال قطر.

ويحتل الأبيض الإماراتي لمركز الثالث حتى الآن، في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحتاج للفوز على نظيره الكوري الجنوبي متصدرة المجموعة برصيد 23 نقطة، في الجولة الأخيرة من التصفيات، لحسم المركز الثالث في المجموعة الأولى، للتأهل للقاء أستراليا في الملحق الآسيوي.

ويحتاج منتخب الإمارات للفوز على نظيره الكوري الجنوبي ليضمن احتفاظه بالمركز الثالث بغض النظر عن نتيجة المباراتين الأخريين في المجموعة، بين العراق الرابع برصيد 8 نقاط، ضد نظيره السوري، لبنان الخامس برصيد 6 نقاط، قبل مباراته أمام إيران.

كما أن التعادل سيصب في مصلحة الإمارات أيضا، وحتى الخسارة، ولكن بشرط خسارة أو تعادل العراق، لأن فارق الأهداف كبير لمصلحة الأبيض، شرط عدم فوز لبنان بنتيجة كبيرة على إيران.

بينما يحتاج العراق للفوز فقط على نظيره السوري في اللقاء الذي سيجمعهما في مدينة دبي الإماراتية، وانتظار هزيمة أو تعادل الإمارات، من أجل ضمان الحصول على المركز الثالث في المجموعة، والتأهل لمباراة الملحق لمواجهة أستراليا.

أما منتخب لبنان فحظوظه تبدو ضئيلة جدا في مواصلة الحلم المونديالي، إذا يحتاج للفوز فقط وبفارق كبير من الأهداف على نظيره الإيراني في عقر داره على استاد "آزادي" بالعاصمة طهران.

المصدر: وكالات