إيران تقضي نهائيا على الحلم اللبناني في بلوغ مونديال قطر

خرج المنتخب اللبناني من دائرة المنافسة على مواصلة المشوار للوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إثر خسارته أمام مضيفه الإيران (0-2) اليوم الثلاثاء.

وأحرز هدفي إيران كل من المهاجمين سردار آزمون وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين (35، 72) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على استاد "آزادي" بالعاصمة طهران.

واكتفى منتخب لبنان بالمركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، وأنهى مشواره في التصفيات.

بينما رفع المنتخب الإيراني، الذي ضمن تأهله إلى مونديال 2022، رصيده إلى 25 نقطة، وتصدر قائمة المجموعة، متجاوزا بفارق نقطتين منتخب كوريا الجنوبية قبل مباراته أمام نظيره الإماراتي صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، حتى الآن.

وانحصرت المنافسة على المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي بين منتخبي الإمارات والعراق، اللذين يواجهان ضيفيهما الكوري الجنوبي والسوري على الترتيب، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى، بعد مباراة إيران ولبنان ف الجولة الختامية للتصفيات:

1- إيران - برصيد 25 نقطة

2- كوريا الجنوبية - برصيد 23 نقطة

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3- الإمارات - برصيد 9 نقاط

4- العراق - برصيد 8 نقاط

5- لبنان - برصيد 6 نقاط

6- سوريا - برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT