ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد "ريمونتادا" ليدز يونايتد

ألحق فريق ليدز يونايتد هزيمة مفاجئة بمضيفه وولفرهامبتون في عقر داره (3-2) مساء يوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين سجلهما كل من اللاعبين، جوني كاسترو، وفرانسيسكو ترينكاو في الدقيقتين (26 و45) على الترتيب.

جاء ليدز يونايتد من بعيد محققا "ريمونتادا" قوية، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية وقع عليها كل من اللاعبين، جاك هاريسون، ورودريغو، ولوك أيلنغ في الدقائق (63، 66، 90) على الترتيب.

وحقق ليدز يونايتد، بقيادة مدربه الجديد الأمريكي جيسي مارش، انتصاره الثاني على التوالي وذلك بعد 6 هزائم متتالية، أدت إلى إقالة مدربه السابق، الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، ليرفع رصيد إلى 29 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب.

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وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

1- مانشستر سيتي، 70 نقطة (29 مباراة)

2- ليفربول، 69 نقطة (29 مباراة)

3- تشيلسي، 59 نقطة (28 مباراة)

4- أرسنال، 51 نقطة (27 مباراة)

5- مانشستر يونايتد، 50 نقطة (29 مباراة)

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6- وست هام يونايتد، 48 نقطة (29 مباراة)

7- توتنهام هوتسبير، 48 نقطة (28 مباراة)

8- وولفرهامبتون، 46 نقطة (30 مباراة)

9- أستون فيلا، 36 نقطة (29 مباراة)

10- ساوثهامبتون، 35 نقطة (29 مباراة)

11- كريستال بالاس، 34 نقطة (29 مباراة)

12- ليستر سيتي، 33 نقطة (26 مباراة)

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13 برايتون، 33 نقطة (29 مباراة)

14- نيوكاسل يونايتد، 31 نقطة (29 مباراة)

15- برينتفورد، 30 نقطة (29 مباراة)

16- ليدز يونايتد، 29 نقطة (30 مباراة)

17- إيفرتون، 25 نقطة (27 مباراة)

18- واتفورد، 22 نقطة (29 مباراة)

19- بيرنلي، 21 نقطة (27 مباراة)

20- نورويتش سيتي، 17 نقطة (29 مباراة).

A huge result at the bottom of the table ⏫#WOLLEEpic.twitter.com/g2YTqm4P40 — Premier League (@premierleague) March 18, 2022

المصدر: RT