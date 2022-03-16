قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

أسدل الستار مساء يوم الأربعاء على منافسات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونز ليغ"، بتأهل فريقي تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وواصل فريق تشيلسي مشوار الدفاع عن اللقب على حساب مضيفه ليل الفرنسي إثر فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "بيار موروا" في مدينة فيلنوف داسك الفرنسية.

وكرر تشيلسي بذلك فوزه على ليل، حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى بانتصار "البلوز" أيضا، بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

بينما فجر نادي فياريال مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده إلى دور الثمانية الكبار لبطولة "التشامبيونز ليغ"، على حساب مضيفه يوفنتوس إثر فوزه عليه (3-0) في عقر داره على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية.

وتفوق فياريال على يوفنتوس (4-1) بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على ملعب "لاسيراميكا" بمدينة فياريال.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور رب النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022):

ليفربول (إنجلترا) على حساب إنتر ميلان (إيطاليا)

بايرن ميونخ (ألمانيا) على حساب ريد بول سالزبورغ (النمسا)

ريال مدريد (إسبانيا) على حساب باريس سان جيرمان (فرنسا)

مانشستر سيتي (إنجلترا) على حساب سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) على حساب مانشستر يونايتد (إنجلترا)

بنفيكا (البرتغال) على حساب أياكس أمستردام (هولندا)

تشيلسي (إنجلترا) على حساب ليل (فرنسا)

فياريال (إسبانيا) على حساب يوفنتوس (إيطاليا).

المصدر: RT