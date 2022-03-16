تشيلسي يتغلب على مصاعبه ويواصل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال

صعد فريق تشيلسي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مضيفه ليل الفرنسي إثر فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 للبطولة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم التركي بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

ورد الفريق اللندني الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش والمدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقتين (45، و71) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب "بيار موروا" في مدينة فيلنوف داسك الفرنسية.

وكرر تشيلسي فوزه على ليل، وذلك بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بانتصار "البلوز" أيضا، بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، ليعبر إلى الدور ربع النهائي للبطولة، ويواصل حملة الدفاع عن لقب بطل "التشامبيونز ليغ".

يذكر أن نادي تشيلسي يواجه صعوبات كبيرة بعد أن فرضت الحكومة البريطانية، يوم الخميس الماضي، عقوبات على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك "البلوز" وجمدت ممتلكاته، باستثناء النادي الذي سمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووضعت الحكومة البريطانية شروطا على تشيلسي، إذ لا يحق للنادي بموجب القيود بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك فيها.

كما حرم النادي من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار، ما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.

وسبق لأبراموفيتش أن أعلن أنه سيبيع النادي اللندني الذي اشتراه في العام 2003 وحقق في عهده 19 لقبا.

ولا تزال الحكومة البريطانية منفتحة على البيع، لكن يتعين عليها الموافقة على إصدار ترخيص جديد، شرط ألا يذهب أي ربح للملياردير الروسي الذي مول النادي بنحو ملياري دولار أمريكي.

المصدر: RT