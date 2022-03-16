فياريال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في دوري الأبطال

فجر فريق فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مضيفه يوفنتوس إثر فوزه عليه في عقر داره (3-0) يوم الأربعاء.

ودك فريق فياريال "الغواصات الصفراء" حصون "السيدة العجوز" بثلاثة أهداف من دون رد بواسطة كل من اللاعبين، جيرارد مورينو وباو توريس وأرنوت جروينفيلد في الدقائق (78 من ضربة جزاء، 85، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية.

وتفوق فياريال على يوفنتوس (4-1) بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على ملعب "لاسيراميكا" بمدينة فياريال، ليحجز مقعدا له في دور الثمانية الكبار لبطولة "التشامبيونز ليغ".

المصدر: RT