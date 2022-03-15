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بنفيكا البرتغالي يطيح بأياكس أمستردام من دوري الأبطال

الرياضة

بنفيكا البرتغالي يطيح بأياكس أمستردام من دوري الأبطال
Legion-Media
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حقق فريق بنفيكا البرتغال مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب أياكس أمستردام الهولندي بفوزه عليه في ملعبه (1-0) يوم الثلاثاء.

ويعود الفضل في انتصاره الفريق البرتغالي لمهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة أمستردام.

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وانتزع بنفيكا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بتفوقه على أياكس بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: RT 

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