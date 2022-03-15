أتلتيكو مدريد يلعب ويتأهل وسط انشغال لاعبي مانشستر يونايتد بالاحتجاجات

انتزع فريق أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم من مضيفه مانشستر يونايتد بفوزه عليه بعقر داره (1-0) في لقاء الإياب، الذي جمعهما يوم الثلاثاء.

ويدين فريق أتلتيكو مدريد بالفضل في انتصاره الكبير للاعبه البرازيلي رينان لودي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد".

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بينما كان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل "للروخي بلانكوس" في الدقيقة 7، وأدرك المهاجم السويدي أنطوني إيلانغا التعادل لفريق "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وحجز فريق أتلتيكو مدريد مقعدا له في دور الثمانية الكبار لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بعد أن قدم أداء رائعا في هذه المباراة، بينما انشغل لاعبو مانشستر يونايتد بالاحتجاج على قرارات حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش على كل صغيرة وكبيرة، والتالي مني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة مذلة على ارضه وبين جماهيره.

المصدر: RT