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دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

الرياضة

دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لـ
Legion-Media
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يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الثلاثاء في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وسيبدأ الألماني رالف رانجنيك (63 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الروخي بلانكوس":

في المقابل، اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني (51 عاما) المدير الفني لنادي أتلتيكو التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

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يذكر أن مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وضيفه أتلتيكو مدريد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل "للروخي بلانكوس" في الدقيقة 7، وأدرك المهاجم السويدي أنطوني إيلانغا التعادل لفريق "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ويجب أن يفوز أحد من الفريقين في هذه المباراة، إما في الوقت الأصلي أو بعد الشوطين الإضافيين أو بركلات الترجيح، للتأهل إلى الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ"، وذلك بعد أن تم إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT 

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