عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع "الجلاد وضحيته" بملعب "مسرح الأحلام"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الثلاثاء، صوب ملعب "أولد ترافورد" الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وضيفه أتلتيكو مدريد، في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش صفارة بداية لقاء الإياب بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، ضمن الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل "للروخي بلانكوس" في الدقيقة 7، وأدرك المهاجم السويدي أنطوني إيلانغا التعادل لفريق "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وتعول جماهير مانشستر يونايتد على نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد، الضحية المفضلة لـ"صاروخ ماديرا".

ويدخل النجم البرتغالي هذه المواجهة بمعنويات عالية بعد إحرازه ثلاثية "هاتريك" قاد بها فريقه للفوز على ضيفه توتنهام (3-2) في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

ويعتبر كريستيانو رونالدو بمثابة "الجلاد" لنادي أتلتيكو مدريد، فلم يهز أي لاعب شباك "الروخي بلانكوس" مثلما فعل النجم البرتغالي، الذي يعد "الكابوس" الأكبر في دوري الأبطال للفريق المدريدي ولمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني على حد سواء.

وهز كريستيانو رونالدو شباك أتلتيكو مدريد في 25 مناسبة سواء بقميص ريال مدريد "الميرينغي" أو بقميص يوفنتوس الإيطالي "البيانكونيري"، أكثر من أي لاعب آخر، مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 14 هدفا في شباك الأتلتي مع سيميوني عندما كان في برشلونة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا (6 أهداف)، والأوروغوياني لويس سواريز (8 أهداف قبل ارتداء قميص أتلتيكو مدريد)، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الغريم التقليدي ريال مدريد (5 أهداف).

وقضى كريستيانو رونالدو بالذات على أحلام أتلتيكو مدريد في الفوز بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" حتى الآن، في أكثر من مناسبة، فقد ساهم "صاروخ ماديرا" في خسارة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في نهائي البطولة مرتين عامي (2014 و2016).

كما حرم النجم البرتغالي أتلتيكو مدريد في بلوغ نهائي الموسم (2016-2017) بإحرازه ثلاثية "هاتريك" في شباك "الروخي بلانكوس" في مباراة الذهاب (3-0) التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الدور نصف النهائي لدوري الأبطال للموسم.

كما وقع الدون رونالدو على ثلاثية أخرى في شباك أتلتيكو مدريد بقميص يوفنتوس "البيانكونيري"، في مباراة الإياب (3-0) ضمن دور الـ16، لينقذ بطل إيطاليا الذي خسر (0-2) في لقاء الذهاب.

وأحرز رونالدو (37 عاما) 18 هدفا مع "الشياطين الحمر" في كل المسابقات، منها 6 أهداف في 6 مباريات بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة لزملائه، جميعها كانت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يعول عشاق أتلتيكو مدريد على نجمه البرتغالي أيضا وهو وجواو فيليكس، صاحب هدف مباراة الذهاب في شباك مانشستر يونايتد، لحسم بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل جواو فيليكس (22 عاما) صاحب أغلى صفقة في تاريخ الفريق الإسباني (127 مليون يورو) بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، 8 أهداف فقط، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة في كل البطولات.

وتوج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات منها، مرة واحدة مع مانشستر يونايتد، في عام 2008 عندما تغلب على النادي الإنجليزي الآخر تشيلسي بركلات الترجيح (6-5) بعد التعادل (1-1) في النهائي الذي أقيم في موسكو، وكان ذلك أول نهائي يجمع بين فريقين إنجليزيين في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.

وحصد مانشستر يونايتد، اللقب ثلاث مرات في تاريخه، ولكنه منذ عام 2013، وبعد اعتزال المدرب الاسكتلندي الشهير "السير" أليكس فيرغسون، شارك 6 فقط في البطولة من أصل آخر 9 نسخ، ولم يتأهل إلى ربع النهائي إلا في مناسبتين فقط، في 2017 مع المدرب الاسكتلندي الآخر ديفيد مويز، وفي 2019 مع النرويجي أولي غونار سولشاير.

وفاز مانشستر يونايتد رفقة السير أليكس فيرغسون بلقب البطولة الأوروبية المرموقة في مناسبتين عامي 1999 و2008، تواليا على حساب بايرن ميونيخ الألماني (2-1)، وتشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح (6-5).

في المقابل، لم يسبق لأتلتيكو مدريد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالوصول إلى المباراة النهائية ثلاث مرات وخسر في جميعها، ففي نسخة 1974 خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني (0-4)، وفي نسختي 2014 و2016 اللتين خسر فيهما أمام ريال مدريد، بنتيجة (1-4) في نسخة 2014، وبركلات الترجيح (3-5) بعد التعادل (1-1) في نسخة 2016.

المصدر: وكالات