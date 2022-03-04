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لحظة إعلان مرتضى منصور تعيين فيريرا مدربا للزمالك.. فيديو

الرياضة

لحظة إعلان مرتضى منصور تعيين فيريرا مدربا للزمالك.. فيديو
youtube/Mortada Mansour
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أعلن رئيس الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور التعاقد مع البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا لمنصب المدير الفني للفريق في المرحلة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" أن المدرب الجديد هو فيريرا، الذي تولى تدريب الزمالك في فبراير 2015، ولم يكمل العام في منصبه حينها، حيث رحل في نوفمبر من نفس السنة.

ومن المتوقع أن يتولى فيريرا زمام الأمور، بدءا من مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

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وقاد جوسفالدو فيريرا الزمالك في تلك الفترة القصيرة  للفوز بالثنائية المحلية لقب بطل الدوري الممتاز وكأس مصر، وبلغ مع الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015 قبل الخروج بصعوبة بالغة على يد النجم الساحلي التونسي.

المصدر: وكالات 

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