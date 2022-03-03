مرتضى منصور يكشف موعد ومكان الإعلان عن المدرب الجديد للزمالك (فيديو)

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، موعد إعلان المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح مرتضى منصور، في تصريحات إعلامية، أن المدرب الجديد لفريق الزمالك سيرافقه 4 مساعدين في جهازه المعاون.

وقال منصور: "مدرب الزمالك الجديد يليق بالجماهير واللاعبين وعلى أعلى مستوى، وسيكون متواجدا خلال مباراة الوداد المغربي".

وأشار منصور إلى أن: "مدرب الزمالك الجديد وافق على انضمام أسامة نبيه (المدرب الحالي) وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمي)، بخلاف معاونيه الأربعة".

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الوداد المغربي يوم الجمعة 11 مارس الحالي، في إطار مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفي سياق متصل، طالب مرتضى منصور الثنائي حازم إمام وفاروق جعفر بعدم التحدث عن الفريق، بسبب ما وصفه بـ"الهجوم القوي على اللاعبين والفريق".

وقال مرتضى منصور: "أبناء الزمالك دائما يهاجمون النجاح في القلعة البيضاء والغيرة بينهم، أشكر أسامة نبيه المدير الفني للفريق بعد تحقيق الفوز أمام فيوتشر".

المصدر: وكالات