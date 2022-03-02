الزمالك يقلب الطاولة على فيوتشر بـ"ريمونتادا" قوية
حول نادي الزمالك تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ضيفه فيوتشر (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
فاجأ نادي فيوتشر أصحاب الأرض بهدفين مبكرين سجلهما كل من المهاجمين أحمد عاطف وأحمد رفعت في الدقيقتين (3 و13) على الترتيب.
وعاد الزمالك من بعيد وحقق "ريمونتادا" بقوية، فقد أدرك المهاجم أحمد سيد زيزو التعادل بتسجيله هدفين متتاليين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (16 و47)، ومن ثم اقتنص زميله المدافع محمد عبد الغني هدف الفوز "للفارس الأبيض" في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.
"الزمالك يعود من بعيـــــد " 🔙— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 2, 2022
بالتخصص.. زيزو يسجل التعادل للزمالك أمام فيوتشر 🏃 ويقترب من دخول قائمة أفضل مُسجلي ضربات الجزاء في العالم برقم مميز 🔝 🎥 pic.twitter.com/yNJvH5J8Pi
"الكل بيبص في ساعته ⌚ ⏳ مش ممكن جول زملكاوي قاتل 🎯 مع مشهد النهاية يظهر البطل" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 2, 2022
صدر عبدالغني يؤمن النقاط الثلاث للزمالك بهدف ثالث في مرمى فيوتشر واحتفالات مثيرة من المدرجات حتى أرض الملعب 🎥 ⚽ pic.twitter.com/MywtYVqap7
ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الفوز الصعب إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.
بينما توقف رصيد نادي فيوتشر عند 15 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: RT