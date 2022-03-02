الزمالك يقلب الطاولة على فيوتشر بـ"ريمونتادا" قوية

حول نادي الزمالك تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ضيفه فيوتشر (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فاجأ نادي فيوتشر أصحاب الأرض بهدفين مبكرين سجلهما كل من المهاجمين أحمد عاطف وأحمد رفعت في الدقيقتين (3 و13) على الترتيب.

وعاد الزمالك من بعيد وحقق "ريمونتادا" بقوية، فقد أدرك المهاجم أحمد سيد زيزو التعادل بتسجيله هدفين متتاليين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (16 و47)، ومن ثم اقتنص زميله المدافع محمد عبد الغني هدف الفوز "للفارس الأبيض" في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

"الزمالك يعود من بعيـــــد " 🔙



بالتخصص.. زيزو يسجل التعادل للزمالك أمام فيوتشر 🏃 ويقترب من دخول قائمة أفضل مُسجلي ضربات الجزاء في العالم برقم مميز 🔝 🎥 pic.twitter.com/yNJvH5J8Pi — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 2, 2022

"الكل بيبص في ساعته ⌚ ⏳ مش ممكن جول زملكاوي قاتل 🎯 مع مشهد النهاية يظهر البطل" 🗣️



صدر عبدالغني يؤمن النقاط الثلاث للزمالك بهدف ثالث في مرمى فيوتشر واحتفالات مثيرة من المدرجات حتى أرض الملعب 🎥 ⚽ pic.twitter.com/MywtYVqap7 — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 2, 2022

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ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الفوز الصعب إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد نادي فيوتشر عند 15 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT