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الزمالك يقلب الطاولة على فيوتشر بـ"ريمونتادا" قوية

الرياضة

الزمالك يقلب الطاولة على فيوتشر بـ
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حول نادي الزمالك تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ضيفه فيوتشر (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فاجأ نادي فيوتشر أصحاب الأرض بهدفين مبكرين سجلهما كل من المهاجمين أحمد عاطف وأحمد رفعت في الدقيقتين (3 و13) على الترتيب.

وعاد الزمالك من بعيد وحقق "ريمونتادا" بقوية، فقد أدرك المهاجم أحمد سيد زيزو التعادل بتسجيله هدفين متتاليين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (16 و47)، ومن ثم اقتنص زميله المدافع محمد عبد الغني هدف الفوز "للفارس الأبيض" في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

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ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الفوز الصعب إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد نادي  فيوتشر عند 15 نقطة، ويشغل  المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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