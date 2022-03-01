الأهلي يقسو على فاركو في عقر داره (فيديو)

خرج نادي الأهلي بفوز عريض من ملعب مضيفه فاركو (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ المهاجم الأهلاوي محمد شريف اصحاب الأرض بهدف مبكر سجله عند الدقيقة الخامسة من انطلاق صفارة البداية، ومن ثم أضاف زميله محمد مجدي أفشة هدفين متتاليين في الدقيقتين (7 و13).

وقلص فاركو الفارق بهدف سجله لاعبه أحمد إبراهيم الصغيري بحلول الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

واختتم الأهلاوي حسين الشحات رباعية "المارد الأحمر" قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على استاد الإسكندرية.

أهداف مباراة فاركو 1-4 الأهلي | الجولة الـ 11 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/ic1yrZJu2c — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 1, 2022

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ورفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 25 نقطة حصدها من 9 مباريات، وينفرد يصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه بيراميدز، الذي خاض 9 مباراة ايضا.

في المقابل، تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT