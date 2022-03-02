زيزو يعتلي صدارة هدافي الدوري بعد مباراة الزمالك وفيوتشر (فيديو)

تصدر مهاجم الزمالك أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد فوز فريقه على ضيفه فيوتشر (3-2) يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري.

وأدرك زيزو التعادل للزمالك بتسجيله هدفين متتاليين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (16 و47)، قبل أن يقتنص زميله المدافع محمد عبد الغني هدف الفوز "للفارس الأبيض" في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

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ورفع أحمد سيد زيزو (26 عاما) رصيده إلى 7 أهداف واعتلى صدارة قائمة هدافي الدوري، متجاوزا بفارق هدف كلا من اللاعبين الأنغولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، و

مروان حمدي مهاجم سموحة.

المصدر: وكالات