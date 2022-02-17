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صلاح يدخل التاريخ من بوابة إنتر ميلان

الرياضة

صلاح يدخل التاريخ من بوابة إنتر ميلان
Legion-Media
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واصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول، بعدما قاده أمس الأربعاء للفوز على مضيفه إنترميلان 2-0، في ملعب "سان سيرو"، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخطف ليفربول هدف التقدم من كرة ثابتة إثر ركلة ركنية نفذها الاسكتلندي أندي روبرتسون من الجهة اليمنى وطار لها المهاجم البرازيلي فيرمينو ليحولها برأسه في الشباك في الدقيقة 75، قبل أن يوجه صلاح الضربة القاضية لإنتر بهدف ثان سجله في الدقيقة 83، إثر ركلة حرة وصلت عبرها الكرة إلى الكولومبي لويس دياز، فحولها برأسه لتجد المصري الذي سددها في الشباك ورفع رصيده إلى 8 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكان صلاح، قد سجل هدفا أيضا خلال اللقاء الذي جمع ليفربول بمضيفه ميلان (2-1) جار وغريم إنتر، في ديسمبر الماضي، ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال.

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وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصاءات كرة القدم، أن صلاح بات ثاني لاعب فقط يسجل في مرمى ميلان وإنتر ميلان في نفس الموسم، في دوري أبطال أوروبا، بعد الإنجليزي المعتزل بيتر كراوتش مع توتنهام هوتسبير، في موسم 2010-2011.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء إنتر وليفربول سيتجدد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

المصدر: "أوبتا"

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