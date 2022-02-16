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ليفربول يمازح صلاح بعبارة باللغة العربية قبل ملحمة إنتر ميلان (صورة)

الرياضة

ليفربول يمازح صلاح بعبارة باللغة العربية قبل ملحمة إنتر ميلان (صورة)
Legion-Media
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مازح نادي ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح، قبيل مواجهة "الريدز" ومضيفه إنتر ميلان، المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي باللغة العربية على موقع "تويتر"، تغريدة طريفة مرفقة بصورة لصلاح وهو يضحك أثناء التدريبات وعلق "اضحك تضحك الدنيا".

كما نشر ليفربول صورة أخرى لنجمه المصري بالمطار، في الطريق إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر، مع تعليق: "كاميرات المعجبين تلاحق الملك في كل أنحاء العالم".

وعادة ما يغازل نادي ليفربول، نجمه صلاح، خاصة بعد المباريات التي يتألق فيها "الفرعون" المصري من خلال تسجيله للأهداف أو صناعتها.

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ويحتضن ملعب "سان سيرو"، موقعة إنترميلان وضيفه ليفربول، ومن المتوقع أن يتواجد صلاح في التشكيلة الأساسية لـ"الريدز".

تجدر الإشارة إلى أن لقاء إنتر وليفربول سيتجدد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

المصدر: مواقع التواصل

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